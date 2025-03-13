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TurkNet'e Siber Saldırı: Müşteri Kimlik Bilgileri Ele Geçirildi

TurkNet, siber saldırıda bazı müşteri kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı. Finansal bilgiler ve parolalar güvende.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 15:40, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 17:19
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TurkNet'e Siber Saldırı: Müşteri Kimlik Bilgileri Ele Geçirildi

TurkNet, veri tabanına yapılan siber saldırıda müşterilerin kimlik bilgilerinin bir kısmının ele geçirildiğini duyurdu. Ancak bu saldırının, müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı belirtildi. Şirket, kurulduğu günden bu yana güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve kurumsal yönetişimi en önemli öncelik olarak görmektedir.

Siber Saldırının Tespiti ve Alınan Önlemler

Dünyada ve Türkiye'de artan siber saldırıların, birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef aldığı belirtilerek, TurkNet'e yönelik benzer bir saldırının 11 Mart'ta tespit edildiği açıklandı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında alınan önlemlere rağmen, kuruma ait veri tabanına yönelik bir siber saldırı gerçekleştirildi.Bu süreçte gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış ve güvenlik sağlanmıştır. Yaşanan olay sonrası hizmetlerde herhangi bir kesinti veya sorun yaşanmamıştır. İhlale konu olan veri tabanında, bazı müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres ve statik IP bilgileri bulunmaktadır.

Mevcut Parolalar Güvende

Açıklamada, yaşanan saldırının müşterilerin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamadığı ve bu bilgilerin uçtan uca güvende olduğu vurgulandı. Bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için ilgili kamu kurumlarıyla çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılmıştır.
  • An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.
  • Olası gelişmelerde süreçle ilgili bilgilendirmeye devam edilecektir.


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