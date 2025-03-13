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Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

DİSK BİSAM'ın araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücreti geçti. Şubat 2025'te açlık sınırı 22 bin 886 lira, yoksulluk sınırı ise 79 bin 165 lira oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 15:47, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 15:49
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Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin araştırması, Şubat ayında açlık sınırının asgari ücreti geçtiğini ortaya koydu. Açlık sınırı geçen ay 22 bin 886 liraya yükselirken yoksulluk sınırı 79 bin 165 lira olarak belirlendi.

DİSK Araştırma Sonuçları: Açlık ve Yoksulluk Sınırları

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Şubat 2025'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Araştırmaya göre, Şubat ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 22 bin 886 liraya yükseldi. Açlık sınırı, bu ay 22 bin 104 liralık asgari ücreti geçmiş oldu.

Yoksulluk ve Bekar Çalışanın Yaşam Maliyeti

Gıda dahil tüm harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı da 79 bin 165 lira olarak açıklandı. Bekar bir çalışanın ise aylık yaşam maliyeti 36 bin 681 liraya yükseldi. Ocak ayında yoksulluk sınırı 76 bin 358 lira, bekar çalışanın yaşama maliyeti ise 35 bin 459 liraydı.

Yetişkinler ve Çocuklar için Gıda Maliyeti

Araştırmaya göre yetişkin erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 6.387 liraya geliyor. Bu rakam kadın için 6 bin 46, 15-18 yaş bir genç için 6 bin 396, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 4 bin 57 lira olarak hesaplandı.

Şubat 2025 Gıda Harcamaları

  • Günlük harcamalarda Şubat 2025 dönemi için en yüksek maliyet grubunu 210.85 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturmaktadır.
  • İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 208,76 liralık harcama gereksinimi ile meyve ve sebze olmuştur.
  • Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 140.71 liradır.
  • Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 69.83 liradır.
  • Katı yağ ve sıvı yağ ise 37.43 lira masraf yapılması gereken ürün grubudur.
  • Yumurta için 15.87, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 17.41 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Gıda Harcamalarının Payları

  • Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 27.64 ile ilk sıradayken, meyve ve sebze grubunun payı yüzde 27.37'dir.
  • Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı ise yüzde 26 olarak tespit edildi.
  • Ekmek, makarna vb.'nin toplam içindeki payı yüzde 11.4, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.6 oldu.


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