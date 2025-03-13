Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna'da Zelenskiy ile Görüştü

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittikleri Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. İki bakan, temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Bakan Yumaklı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna temaslarımız kapsamında, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'i ziyaret ettik. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisi ile savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Bolat'ın Açıklamaları

Bakan Bolat ise görüşme ile ilgili, "Ukrayna'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy tarafından beraberimizdeki Türk müteahhitleri ile beraber kabul edildik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritamızı gündeme aldık. Sayın Zelenskiy'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmasına ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik. Bu kapsamda, Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak Görev Gücü'nün ilk toplantısının Kiev'de gerçekleştirilmesine destek veren Sayın Zelenskiy'e kabulleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.