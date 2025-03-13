TDV Nijerya'da 4 Bin Gıda Kolisi Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Afrika kıtasının en kalabalık Müslüman ülkesi Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

TDV'nin Ramazan Yardımları Nijerya'da Sürüyor

TDV'nin ramazan yardım çalışmaları kapsamında, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra Kaduna, Niger, Lagos ve Nasarawa eyaletlerinde 4 bin gıda kolisi dağıtıldı ve 12 bin 500 kişiye iftar verildi. TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Nijerya'da İftar Sofraları ve Gıda Kolileri

Eniç, TDV olarak her yıl dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu yıl da Nijerya'da kardeşlerimizle iftar sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Gıda kolileriyle de ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." dedi. TDV'nin ramazan ayı boyunca farklı ülkelerde yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Eniç, Nijerya'daki çalışmaların bölgedeki Müslüman toplum için büyük destek anlamına geldiğini ifade etti. Eniç, gıda paketleri ve iftar organizasyonlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, Türk hayırseverlerin katkılarıyla bu tür faaliyetlerin daha da genişletileceğini söyledi.

TDV, Ülkede 18 Su Kuyusu Açtı

Eniç, TDV'nin, ayrıca Nijerya'nın farklı bölgelerinde temiz suya erişimi artırmak amacıyla 18 su kuyusu açarak bölge halkının hizmetine sunduğunu belirtti. Nijerya'da temiz suya ulaşımın büyük bir sorun olduğunu anlatan Eniç, "Açtığımız 18 su kuyusu, bölgede yaşayan binlerce insanın su ihtiyacını karşılayacak. Su kuyularımızın her biri günlük yüzlerce insanın kullanımına uygun şekilde inşa edildi." ifadelerini kullandı. TDV, Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.