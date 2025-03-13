DMM, MEB'in kredi aldığı iddiasını yalanladı

DMM, "MEB İmam Hatip Liselerinin Başarısını Artırmak İçin Kredi Aldı" İddiasını YalanladıDezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), imam hatip liselerinin akademik başarısını artırmak için Alman Kalkınma Bankası'ndan 46 milyon lira kredi aldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Asılsız İddialara İtibar Etmeyiniz

Açıklamada, haberin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan bilgilerin çarpıtılmasıyla hazırlandığı ifade edildi:

İlgili haberde bahsi geçen Alman Kalkınma Bankası ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imam hatip liselerinde akademik başarıyı artırmaya yönelik bir proje finansman anlaşması bulunmamaktadır.

2025 Yılı Yatırım Programı'ndaki proje numaraları incelendiğinde, bahse konu kalemin İnşaat Emlak Genel Müdürlüğünün fonu olduğu açıkça görülmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.



