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Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Zelenski ile Görüştü

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile önemli temaslarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 17:22, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 17:23
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Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Zelenski ile Görüştü

Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Ukrayna Ziyareti ve Görüşmeler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Sosyal Medya Paylaşımları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesaplarından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi ziyaretleri ve ülkede gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı'nın Açıklamaları

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisiyle, savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım Çalışma Grubu Toplantısı

Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ile de görüşen Yumaklı, Türkiye-Ukrayna Tarım Çalışma Grubu 6. Dönem Toplantı tutanağını imzaladıklarını aktardı.Yumaklı, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmini artırıp, sektörü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Son 10 yılda çeşitli alanlarda geliştirdiğimiz ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Müteahhitleriyle Zelenski'ye Ziyaret

Bakan Bolat da Türk müteahhitleriyle beraber Zelenski tarafından kabul edildiklerini bildirdi.

Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Görüşmede, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ile geleceğe yönelik yol haritasının gündeme alındığına işaret eden Bolat, "Sayın Zelenski'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızla belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, serbest ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmaya ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik." ifadelerini kullandı.Bolat, Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak görev gücünün ilk toplantısının, Kiev'de gerçekleştirilmesine destek veren Zelenski'ye teşekkür etti.

Ukrayna Başbakanı ile Görüşme

Ziyarette Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Bolat, "Görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurguladık ve bölgemizde barışın ve huzurun tesisi için diyaloğun önemine dikkat çektik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü İlk Toplantısı

Bolat, söz konusu ziyarette, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ile Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini de bildirdi.

Toplantıya Katılım

Türkiye'den müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirket temsilcisinin katıldığı toplantıda, Ukrayna'dan da ilgili kamu kurumları ve özel sektör yetkililerinin bulunduğunu aktaran Bolat, burada savaş sonrası süreçte Ukrayna'nın hızlı şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldıklarını kaydetti.Bolat, toplantının Türk müteahhitlik, inşaat ve teknik müşavirlik sektörlerinin Ukrayna'daki pozisyonunu daha da güçlendirecek bir zemin oluşturmasına katkı sağlamasını dilediğini aktardı.

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