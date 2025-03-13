Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor

Sıcaklık Düşüyor, Kar Yeniden Geliyor

Yurt Genelinde Sıcaklıklar Düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar haftaya salı gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Macit, son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını söyledi.

Hafta Sonu Hava Durumu

Hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerinde seyredeceğini belirten Macit, "Yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bir de Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi halen devam ediyor. Onun dışında yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava var." dedi.

Sıcaklıkların Düşmesi Bekleniyor

Hava sıcaklıklarının şu anda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren Macit, "Sıcaklıklar salı gününe kadar böyle devam ediyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşecek ama pazartesiye kadar mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyredecek." diye konuştu.

3 Büyükşehirde Haftaya Yağış Bekleniyor





Macit, Ankara'da pazar günü hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkacağını, pazar günü akşam saatlerinde ise batı kesimlerinde kısa süreli hafif sağanak beklentisi olduğunu bildirdi.

İstanbul'da ise yağış beklenmediğini belirten Macit, hafta sonuna kadar hava sıcaklığının 24-25 derece civarında olacağını kaydetti.

İzmir'de de yağış beklentisi olmadığını ifade eden Macit, hava sıcaklığının 26-27 derecede seyredeceğini söyledi.

Macit, haftaya salı gününden itibaren 3 büyükşehirde yağış beklendiğini kaydetti.