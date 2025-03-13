Türkiye'nin Şam Temasları: Bakanlar ve MİT Başkanı Sahada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'daDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

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