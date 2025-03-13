İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 20:40, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 20:18
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 18.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin 16.15 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.