Helvacı Kilimi Coğrafi İşaretle Tescillendi
Helvacı kilimi, asırlardır İzmir'in Aliağa ilçesinde dokunan ve TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillenen bir kültürel mirastır.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2025 19:59, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 20:01
'Helvacı kilimi' coğrafi işaretle tescillendi
Helvacı Kilimi TÜRKPATENT'ten Marka Tescili Aldı
İzmir'in Aliağa ilçesinde asırlardır dokunan Helvacı kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) marka tescili aldı.
Gelecek Nesillere Aktarım Amacıyla Başvuru Yapıldı
Helvacı Mahallesi ve etrafında asırlardır dokunan kilimin aslına uygun korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla TÜRKPATENT'e başvuruldu.
Kurumun Değerlendirmesi Sonucunda Coğrafi İşaret Tescili
Başvuruyu değerlendiren kurum, Helvacı kilimini coğrafi işaretle tescilledi.
Organik Yün ve Bezayağı Tekniği
Helvacı Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen koyunun yünü organik şekilde renklendirilerek elde edilen ipliğin kullanıldığı kilim, dik tezgahlarda bezayağı tekniğiyle üretiliyor.