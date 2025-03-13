Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili; 'Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım'ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye'nin ayağına dolanan terör tehdidinden kalıcı olarak kurtulmak için mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, provokasyona mahal vermeden beklenen neticenin hızla alınacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konuşmasından Önemli Satır Başları

Sözlerimin hemen başında, 2003 yılı Mart ayı ile 2014 yılı Ağustos ayı arasında 11,5 yıl boyunca milletvekili olarak çatısı altında görev yaptığım Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunmaktan her zaman şeref ve bahtiyarlık duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de o kadar önemlidir. Muhalefet adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur. Siyaset ülkeye hizmet yarışıdır. Ülkemizde genellikle tansiyonu yüksek seyreden siyasi tartışmalara çok takılmadan müşterek zeminde buluşmaya önem veriyoruz. Uzlaşalım, el birliği içinde ülkemize hizmet edelim istiyoruz.

Kısa Sürede Kayda Değer Mesafe Aldık

Terörsüz Türkiye hedefinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. 27 Şubat tarihi itibariyle, Terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik suhuletle aşılmış oldu.Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim.Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz.

Kirli Odaklarla Yoğun Mücadele

Böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz aynı zamanda işte bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele halindeyiz.Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine üstüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim. Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım.