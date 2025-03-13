İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
İstanbul'da hava kirliliği anlık takip ediliyor. En yüksek kirlilik Göztepe'de, en düşük ise Kumköy'de ölçüldü.
İstanbul'da hava kirliliği değerleri anlık olarak takip ediliyor. Bu akşam itibarıyla en yüksek kirlilik değeri Göztepe'de, en düşük değer ise Kumköy'de ölçüldü.
Hava Kirliliği Sorunu ve Çözüm Arayışları
Hava kirliliği, Türkiye ve dünya genelinde çözülmesi gereken önemli sorunların başında geliyor. İstanbul, 11 Mart'tan itibaren bir hafta boyunca Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının etkisi altında kalacağı tahminiyle bu konuda yeniden gündeme geldi.
Hava Kalitesi İzleme Ağı
Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü'nün Hava Kalitesi İzleme Merkezi tarafından anlık takip edilebiliyor. Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.
Hava Kirliliği Değerleri
Uygulamalarda, tespit edilen değerler aşağıdaki şekilde sınıflandırılıyor:
- 0 ile 50 arası: İyi
- 50 ile 100 arası: Orta
- 100 ile 150 arası: Hassas
- 150 ile 200 arası: Sağlıksız
- 200 ile 300 arası: Kötü
- 300 ile 500 arası: Tehlikeli
Avrupa Yakası Hava Kirliliği Verileri
Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'na göre, saat 18.00'de Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde hava kirliliği oranları şu şekilde ölçüldü:
"Kumköy-9 (İyi), Sultangazi 1-16 (İyi), Sarıyer-33 (İyi), Arnavutköy-37 (İyi), Çatladıkapı-45 (İyi), Silivri MTHM-48 (İyi), Maslak-49 (İyi), Alibeyköy-54 (Orta), Beylikdüzü-54 (Orta), Kağıthane-55 (Orta), Esenyurt MTHM-55 (Orta), Avcılar- 55 (Orta), Yenibosna-55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-55 (Orta), Başakşehir- MTHM 55 (Orta), Sultangazi MTHM-55 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-55 (Orta), Mecidiyeköy MTHM- 55 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-56 (Orta)."
Anadolu Yakası Hava Kirliliği Verileri
Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şu şekilde:
"Ümraniye-32 (İyi), Selimiye 40 (İyi), Sancaktepe-41 (İyi), Ümraniye MTHM-43 (İyi), Şile MTHM-43 (İyi), Büyükada- 45 (İyi), Sultanbeyli MTHM-51 (Orta), Üsküdar-52 (Orta), Kandilli-55 (Orta), Kandilli MTHM-55 (Orta), Üsküdar MTHM-55 (Orta), Kartal-55 (Orta), Kadıköy-56 (Orta), Tuzla-69 (Orta), Göztepe D-100-134 (Hassas)"
İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi Verileri
İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi'ne göre kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şu şekildedir:
"Kumköy (Arka plan)-12 (İyi), Silivri (Kentsel)-14 (İyi), Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-14 (İyi), Beylikdüzü (Kentsel)-23 (İyi), Sarıyer (Kentsel)-32 (İyi), Arnavutköy (Kırsal)-34 (İyi), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-34 (İyi), Çatladıkapı (Trafik)-38 (İyi), Avcılar (Şehir arka plan)-45 (İyi), Yenibosna (Kentsel)-46 (İyi), Alibeyköy (Kentsel)-46 (İyi), Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 49 (İyi), Maslak (Şehir arka plan)-42 (İyi), Esenyurt (Kentsel)-59 (Orta), Başakşehir (Sanayi kentsel)-60 (Orta), Bağcılar (Kentsel)-61 (Orta), Şirinevler (Trafik)-54 (Orta), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-57 (Orta), Esenler (Kentsel)-58 (Orta), Aksaray (Trafik)-71 (Orta), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-58 (Orta), Mecidiyeköy (Trafik)-60 (Orta), Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-45 (İyi), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-44 (İyi), Selimiye (Trafik)-33 (İyi), Ümraniye 2 (Trafik)-36 (İyi), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi), Sancaktepe (Kentsel)-34 (İyi), Sultanbeyli (Kentsel)-44 (İyi), Kartal (Kentsel)-49 (İyi), Büyükada (Arka plan)-37 (İyi), Şile (Arka plan)-47 (İyi), Tuzla (Kentsel)-84 (Orta), Kandilli 2 (Deniz trafik)-51 (Orta), Üsküdar 2(Trafik)-51(Orta), Kadıköy(Kentsel)-62(Orta), D-100(Trafik)-141(Hassas)."