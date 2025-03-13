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Özgür Özel: Milletin Gücü Kalmadı, Sandık Erken Gelmeli

CHP lideri Özgür Özel, milletin dayanacak gücünün kalmadığını belirterek erken seçim çağrısında bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mart 2025 22:58, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 23:00
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Özgür Özel: Milletin Gücü Kalmadı, Sandık Erken Gelmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,'Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek.' dedi.

Özgür Özel'den Erken Seçim Çağrısı

Özel, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Ramazanda sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana olmadığını belirten Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir cesaret göstereceksen, Türkiye'de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin." dediğini hatırlattı. "Yok, şimdi cesaretimiz yok, 2027'nin eylülünde, ekiminde görüşelim" diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek." dedi.

Türkiye'nin Filistin Davası

Türkiye'nin Filistin davasında her zaman Filistin'in yanında olduğunu anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi Amerika seçimlerini Trump kazandı, her gün dünya siyasetinin gündemine bir bomba bırakıyor. Maalesef Filistin için 'Gazze güzelmiş, orası sahil şeridi. Biz bu Filistinlileri etraftaki ülkelere yollayalım. Oraya da güzel yazlıklar, oteller yapalım. Orayı turizmde işletelim'... Sen dünyanın sahibi misin? Orası Filistin, orası kutsal topraklar. Orada 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, iki devletli bir yapı ile ilgili Birleşmiş Milletler kararı var. Dünyayı tanımıyor. 'Oraya gideceğim' diyor. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier de buna tepki gösterdi, yanında Sayın Erdoğan vardı, gıkını çıkarmadı.


Hamas ve İsrail Çatışmaları

Bir de tutmuş 'Özgür Özel Hamas'ı terör yapıyor diye söylüyordu' diyor. Erdoğan'a şunu hatırlatalım. 7 Ekim gecesi Hamas, çatışma ortamı olmadığı o günlerde balonlara, zeplinlere bomba koyup sivillerin üzerine yolladı. Biz o gün 'bu terör eylemidir' dedik ama 8 Ekim günü bir başladı İsrail, bu provokasyon dedikleri şeyi araçsallaştırıp 2 sene boyunca orada soykırım yaptı. 30 bini çocuk 50 bin kişiyi öldürdü. Her fırsatta Filistin'in yanında olduk. Sosyalist Enternasyonel'de dilimiz döndüğünce tüm liderlere anlattık. Avrupa Sosyal Demokrat partileri ile daha geçen hafta bu konuları konuştuk. O gece sivillere yapılan iş de terördü, 2 senedir Filistinlilere yapılan da devlet terörüdür. Terör kimden gelirse kınıyoruz ve karşısındayız."

Suriye'nin Lazkiye İlindeki Olaylar

Suriye'nin Lazkiye ilindeki olaylara değinen Özel, Türkiye'nin yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Bu konuyla ilgili bugün partinin Dış Politika Danışma Kurulu'nda önemli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Özel, çağrılarını yinelediklerini bundan sonra da yinelemeye devam edeceklerini bildirdi.

Emekliler Bayram İkramiyelerini Bekliyor

Özgür Özel, OECD ülkelerinde sosyal yardımlarda Türkiye'nin sondan ikinciliğe gerilediğini, Türkiye'nin sosyal yardıma ayırdığı paranın yüzde 12'den yüzde 10'a düştüğünü söyledi.Emeklilerin bayram ikramiyelerini beklediğini kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"2015'te Cumhuriyet Halk Partisi önerdi, 2015'te önce 7 Haziran'da 'veremezsiniz' dediler. 1 Kasım'da yani 7 Haziran seçimini kaybedince 'Biz de vereceğiz' dediler. Biz 'bir asgari ücret' diyorduk, o zaman 1450 liraydı herhalde asgari ücret. 1000 lira verdiler, biz itiraz ettik. O gün verdikleri para asgari ücretin yüzde 62'siymiş. Yani bugünkü hesaba vurursak 13 bin 700 lira değerindeymiş. Bugün emekli bayram ikramiyesini 4 bin lira yaptılar. Bugün bu 4 bin lira, asgari ücretin yüzde 18'i... Burada ilk kez yaptığımız hesabı söyleyeyim; 1000 liranın ilk verildiği 2018'de 33 kilo hurma alınıyormuş. Şimdi 4 bin liraya 6 kilo hurma alınıyor. 33 kilo hurma alan ikramiyeden, 6 kilo hurma alan ikramiyeye gerilettiler."


Memleketin Gerçek Sorunlarını Konuşuyoruz

Ramazanın adalet ayı olduğunu ve tokun açın halinden anladığı bir ay olduğunu kaydeden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef ülkeyi yöneten toklar, ülkede oy aldıkları, aç bıraktıkları insanın halinden anlamıyorlar. Benim ramazanda diyeceğim bundan ibaret. Küfür duyuyorum, cevap vermiyorum. Hakaret işitiyorum, cevap vermiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben onların değil sizin sesinizi duyuyorum. 31 Mart'ta olduğu gibi şimdi de bir büyük zafer kazanmanın yolu, memleketin gerçek sorunlarını konuşmakta. Bu memleketin açlık sorunu var, yoksulluk sorunu var, işsizlik sorunu var. Bu memleketin gerçek sorunlarını konuşuyoruz. Bunun için de bir yola çıktık, başka şeyler konuşulsun isteyene karşı, seçim sandığını istiyoruz."


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