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Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu

TÜİK verilerine göre 2024'te Sinop, yüzde 20,8 yaşlı nüfus oranıyla Türkiye'nin en yaşlı ili oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2025 23:23, Son Güncelleme : 13 Mart 2025 23:25
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Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Sinop oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2024 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini açıkladı..i

TÜİK'in Verilerine göre, 2024 yılında Sinop'un yaşlı nüfus oranı yüzde 20,8 olarak belirlendi.

Sinop'u yüzde 20,2 ile Kastamonu, yüzde 19,1 ile Giresun takip etti.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,7 ile Şırnak, yüzde 4,3 ile Hakkari ve yüzde 4,4 ile Şanlıurfa oldu.

En yaşlı nüfus Sinop'ta

Sinop'taki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

Kastamonu'da bu oran erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda yüzde 22,2 olurken, Çankırı'da ise erkeklerde yüzde 16,0, kadınlarda yüzde 19,4 olarak kaydedildi.

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