TÜİK hane halkı anketine dair kanunla ilgili kritik karar

İptal başvurusunda, TÜİK'in belirli birey ve hanelerden anket kapsamında zorunlu veri toplamasının, eşitlik ilkesine aykırı olduğu, kişisel verilerin korunması hakkını ihlal ettiği ve bireylerin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanmasına neden olduğu öne sürüldü. Ayrıca, veri paylaşmayı reddeden bireylerin idari para cezasına çarptırılmasının ölçüsüz bir müdahale teşkil ettiği ifade edildi.

Ancak Yüksek Mahkeme, istatistiklerin kamu hizmetlerinin etkin planlanması ve uygulanması açısından hayati önemde olduğunu vurguladı ve iptal istemini reddetti.

14 Mart 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara 4 üye şerh koydu. Karar için tıklayın.