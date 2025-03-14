Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mart Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM, ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Genel Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Uyarısı

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, sıcaklık artışının süreceğini ve bahar havasının etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak

Rüzgar, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Edirne: 25°C - Parçalı bulutlu

İstanbul: 22°C - Parçalı bulutlu

Kırklareli: 23°C - Parçalı bulutlu

Kocaeli: 28°C - Parçalı bulutlu

Ege Bölgesi

A.Karahisar: 24°C - Parçalı bulutlu

Denizli: 27°C - Parçalı bulutlu

İzmir: 26°C - Parçalı bulutlu

Muğla: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana: 31°C - Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hatay: 27°C - Parçalı ve az bulutlu

Mersin: 27°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Konya: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 22°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 29°C - Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 27°C - Parçalı ve az bulutlu

Artvin: 23°C - Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 26°C - Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 13°C - Parçalı ve az bulutlu

Kars: 16°C - Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Van: 10°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 25°C - Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa: 26°C - Parçalı ve az bulutlu



