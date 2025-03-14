Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, sıcaklık artışının devam edeceğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Mart Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. MGM, ülke genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Genel Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Uyarısı
Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Uzmanlar, sıcaklık artışının süreceğini ve bahar havasının etkisini sürdüreceğini belirtiyor.
Marmara'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Olacak
Rüzgar, Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. Bu nedenle, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
- Edirne: 25°C - Parçalı bulutlu
- İstanbul: 22°C - Parçalı bulutlu
- Kırklareli: 23°C - Parçalı bulutlu
- Kocaeli: 28°C - Parçalı bulutlu
Ege Bölgesi
- A.Karahisar: 24°C - Parçalı bulutlu
- Denizli: 27°C - Parçalı bulutlu
- İzmir: 26°C - Parçalı bulutlu
- Muğla: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
- Adana: 31°C - Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Hatay: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
- Mersin: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Konya: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- Nevşehir: 22°C - Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Düzce: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Zonguldak: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
- Artvin: 23°C - Parçalı ve az bulutlu
- Samsun: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: 13°C - Parçalı ve az bulutlu
- Kars: 16°C - Parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 21°C - Parçalı ve az bulutlu
- Van: 10°C - Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- Siirt: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
- Şanlıurfa: 26°C - Parçalı ve az bulutlu