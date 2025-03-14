Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar

Son faiz indiriminin ardından tüketiciler "en düşük ihtiyaç kredisi" aramalarını hızlandırdı. Bankalardan ise "vadeye göre" yeni indirimler geldi. 100 bin TL kredi için 36 ay vadede en düşük ihtiyaç kredisi oranı %2,99 olarak devam ediyor. Ancak 12 ay ve 24 ay vadede yeni indirimler gerçekleşti ve toplam geri ödeme düştü. En düşük kredi oranları hangi bankada? 100 bin TL kredinin geri ödeme tablosu nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde...

Merkez Bankası Faiz İndirimi Sonrası Kredi Faiz Oranları

Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından dikkatler kredi faizi oranlarına çevrildi. Tüketiciler "en düşük ihtiyaç kredisi" aramalarını hızlandırırken, bu hafta 12 ay ve 24 ay vadeli kredi oranlarında yeni indirimler dikkat çekti.

Mart Ayında Gerçekleşen Faiz İndirimleri

Mart başında %3,55 olan 1 yıl vadeli kredilerdeki en düşük oran, bu hafta %3,29'a kadar geriledi. 2 yıl vadeli kredilerde de en düşük faiz oranının %3,29'dan %2,99'a kadar çekildiği görüldü.

14 Mart 2025 İtibarıyla 100 Bin TL Kredi Oranları

100 bin TL kredi için 1, 2 ve 3 yıl vadede uygulanan en düşük kredi oranları ve örnek ödeme tabloları şöyle oluştu:

100 Bin TL Kredi/12 Ay Vade

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 12 Ay

Kredi Oranı: %3,29

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 10 bin 795 TL

Toplam Geri Ödeme: 130 bin 37 TL

100 Bin TL Kredi/24 Ay Vade

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Kredi Oranı: %2,99

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 6 bin 483 TL

Toplam Geri Ödeme: 156 bin 93 TL

100 Bin TL Kredi/36 Ay Vade

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 36 Ay

Kredi Oranı: %2,99

Banka: Denizbank, ON Dijital

Aylık Taksit: 5 bin 206 TL

Toplam Geri Ödeme: 187 bin 424 TL

Kredi Maliyetlerinde Düşüş Eğilimi

12 ay vadeli kredilerde maliyet, uzun bir aradan sonra ilk defa %30'a kadar geriledi. 24 ay vadeli kredinin maliyeti de %56'ya kadar düştü. Vadenin kısa tutulması, finansman maliyetini de düşürüyor. Bankacılık kaynakları, enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi ve dış piyasa şartlarının da destek vermesi halinde, nisan ayında TCMB'den bir faiz indiriminin daha gündeme gelebileceğini; böylece kredi faizlerinde de yeni indirimlerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Kredi Hacmi Büyüyor

Bu arada kredi hacminde yükseliş devam ediyor. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre ihtiyaç kredilerinin toplam büyüklüğü 7 Mart ile sona eren haftada 1 trilyon 516,89 milyar lira oldu. Söz konusu haftada kredi hacmine yaklaşık 3,25 milyar liralık artış kaydedildi.



