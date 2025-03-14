Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ankara toplantısına katılmayacağını açıkladı. Tartışmaların içinde yer almayacağını belirten Yavaş, "Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem." dedi.

CHP'de Ön Seçim Tartışmaları Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim tartışmaları sürüyor. 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek başına katılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce yaptığı açıklamada ön seçime katılmayacağını söylemişti.

Mansur Yavaş'ın TV Mesajı

Mansur Yavaş, bir televizyon kanalının programına gönderdiği mesajla yine dikkatleri üzerine çekti.

"Kimsenin Yedeği Değilim"

Hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Yavaş, "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem." dedi.

"Ankara'daki Toplantıya Katılmayı Düşünmüyorum"

Partinin aldığı karara saygı duyduğunu belirten Yavaş, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:"Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP'yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum."