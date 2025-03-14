AK Parti DEM'den 50 maddelik yol haritası isteyecek

AK Parti iktidarı, DEM'in süreçle ilgili gündeme getireceği taleplere karşı, 50 başlıkta PKK'nın kendini feshetme sürecini gündeme taşıyacak. Gözler 17 Mart'ta DEM heyetinin Meclis'te AK Parti Grubu'na yapacağı ziyarete çevrildi. Kamuoyu aracılığıyla hükümete ve Meclis'e 'adım atılsın' mesajını ileten DEM, bu kez taleplerini AK Parti'ye direkt iletecek. DEM, sürecin yürütülebilmesi için hükümet ve Meclis'in yasal, anayasal, demokratik ve hukuki adım atmasını istiyor. AK Parti ise DEM heyetine ilk önce PKK'nın 50 başlıkta kendini feshetme sürecini iletecek. İktidar, 'PKK kendini feshetme sürecini tamamladıktan sonra atılacak adımlar konuşulur' mesajını verecek.

50 Madde de Süreç Nasıl İşleyecek?

AK Parti kaynakları, PKK'nın kendini feshetme ve silahları bırakma sürecinin 50 başlıkta tamamlanacağını söylüyor. "100 maddelik bir süreç. Bunun 50 maddesi PKK'nın kendini feshetmesiyle ilgili. DEM'in kamuoyuna yansıyan talepleri bizim şu anda gündemimize alacağımız öncelikler değil. Öncelik PKK'nın kendisini feshetmesi ve sürecin takibi" değerlendirmesini yapıyorlar.

Sürecin İşlemesi İçin Gerekenler

PKK'nın kongresini toplayarak örgütü feshetme süreci kontrolü ve takibi.

Örgüte bağlı grupların feshi, silahların bırakılması.

Örgütün egemen haklarının bırakılması takip ve kontrol süreci.

Türkiye'deki siyasi yapının devir ile ilgili değişim ve dönüşüm süreci.

Avrupa'daki PKK'nın değişimi ve dönüşümü.

50 başlık içinde terörün faaliyetlerini sonlandırması da var.

Kara para akışı, terörün finansmanı, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, insan ticareti ve insan kaçakçılığı gibi faaliyetlerin sonlandırılması.

Bunların sonlandırılmasıyla ancak süreç tamamlanır. Tek başına silahları bırakmak yeterli değil. Bu başlıkların hayata geçmesi öncelik olarak belirtiliyor.Sürecin tamamlanması için 50 başlığın ardından ancak hükümetin ve Meclis'in atacağı adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, DEM'in randevu talebine Ramazan Bayramı sonrası yanıt vereceği belirtiliyor. DEM heyeti Pazartesi AK Parti ile MHP ile görüşecek. İzleyen hafta sonu heyetin İmralı'ya 4'üncü ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.



