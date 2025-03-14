Keçi ve koyunlara eziyet eden kişi tutuklandı

Şüphelinin evinde, evin bahçesinde, tavan kısmında ve ağılda araştırma yapan ekipler, çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan buldu. Kaymakamlıkça hayvanlara el konuldu.

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