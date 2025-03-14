Keçi ve koyunlara eziyet eden kişi tutuklandı
Tokat'ın Zile ilçesinde hayvanlara eziyet eden kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 18:10, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 18:15
İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A, keçi ve koyunlara eziyet ederken görüntülendi.
Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde, evin bahçesinde, tavan kısmında ve ağılda araştırma yapan ekipler, çok sayıda öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan buldu. Kaymakamlıkça hayvanlara el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.