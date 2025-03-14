Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,6130 36,6140 36,6730 36,6740 Avro 39,8450 39,8460 39,9210 39,9220 Sterlin 47,4000 47,4100 47,4200 47,4300 İsviçre frangı 41,4350 41,4450 41,4200 41,4300 ANKARA ABD doları 36,5830 36,6630 36,6430 36,7230 Avro 39,8050 39,8850 39,8810 39,9610 Sterlin 47,3400 47,5500 47,3600 47,5700