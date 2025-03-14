Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,37 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 17:23, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,6130
|36,6140
|36,6730
|36,6740
|Avro
|39,8450
|39,8460
|39,9210
|39,9220
|Sterlin
|47,4000
|47,4100
|47,4200
|47,4300
|İsviçre frangı
|41,4350
|41,4450
|41,4200
|41,4300
|ANKARA
|ABD doları
|36,5830
|36,6630
|36,6430
|36,7230
|Avro
|39,8050
|39,8850
|39,8810
|39,9610
|Sterlin
|47,3400
|47,5500
|47,3600
|47,5700