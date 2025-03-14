Yüksek sesle müzik açanlara 68 bin lira ceza
Düzce'de yüksek sesle müzik dinleyerek gezen 27 araç sürücüsüne 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 09:30, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 09:32
Düzce'de dün akşam sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.
Özellikle üniversite bölgesinde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine yönelik şok denetimler yapıldı.
UYGUNSUZ IŞIK DONANIMI DA CEZALI
Yapılan denetimde çok sayıda araç durdurularak kontrol edilirken 27 sürücüye çeşitli maddelerden 68 bin 742 lira cezai işlem uygulandı.
Yüksek sesle müzik dinleyen, araçlarında uygunsuz ışık donanımı bulunan araçlara yönelik denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.