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Hazine gelecek hafta üç tahvil için ihale düzenleyecek

Hazine, gelecek hafta biri ilk kez olmak üzere üç tahvilin satışını gerçekleştirerek, ilk çeyrek döneme ilişkin ihraç programını tamamlayacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Mart 2025 09:35, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 09:36
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Hazine gelecek hafta üç tahvil için ihale düzenleyecek

Hazine, 17 Mart ile başlayan haftada biri ilk kez olmak üzere üç tahvil satışı gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. İlk çeyrek döneme ilişkin ihraç programı tamamlanacak.

17 Mart Pazartesi günü 7 yıl (2.548 gün) vadeli, 10 Mart 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil için ilk kez ihale düzenlenecek.

18 Mart Salı günü 3 yıl vadeli (1.001 gün), 15 Aralık 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ile 5 yıl (1.638 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

İki günde gerçekleşecek tüm ihraçlar için valör 19 Mart 2025 Çarşamba olarak belirlendi.

Hazine'nin gelecek hafta 50 milyar 593 milyon TL piyasaya ve 8 milyar 386 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 58 milyar 979 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.

Hazine, mart ayında toplam 124,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 201,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını öngörmüştü.

Hazine geçen hafta iki ihale ile 118,1 milyar TL borçlanmıştı. Gelecek hafta düzenlenecek üç ihalede hedefe ulaşması için minimum 83,1 milyar TL satış gerekiyor.

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