Borsa günü yükselişle tamamladı

Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Konya Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Konya Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?
Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?
YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı
YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı
TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap
TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap
Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı
Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı
Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor
Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor
Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler
Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler
Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim
Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Yönetmeliği Açıklandı
Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Yönetmeliği Açıklandı
Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu
Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu
Benzin zammı tabelaya yansıdı!
Benzin zammı tabelaya yansıdı!
Diyarbakır Havzası'nda Kaya Gazı Üretimi Başlıyor
Diyarbakır Havzası'nda Kaya Gazı Üretimi Başlıyor
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 18:48, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 18:40
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 113,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 1,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile gıda içecek, tek kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliğini (AB) hedef alan yeni tarife tehditlerinin etkileri devam etmesine karşın ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçileceği beklentisiyle risk iştahı arttı.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, BoE ve BoJ'un da gelecek hafta politika faizini sabit tutmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber