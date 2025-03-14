Ocak ayı ücretli çalışan istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artarak 15 milyon 407 bin 625 kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 73 bin 564 kişi olarak kaydedilmişti.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,5 artış gösterdi.

Aylık bazda incelendiğinde ise ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında arttı. Sanayi sektöründe çalışan sayısı aylık yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış kaydedildi.

Uzmanlar, inşaat sektöründe görülen yıllık yüzde 6,4'lük artışın sektördeki canlanmanın bir göstergesi olduğunu, sanayi sektöründeki daralmanın ise ekonomik dalgalanmalar ve dış talepteki değişimlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor.