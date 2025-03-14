5 Kurum toplamda 2 bin 290 personel almak için ilana çıktı
Ticaret Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve OGM çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.
5 Kamu Kurumu çok sayıda sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.
Adli Tıp Kurumu 80 memur alacak
Adli Tıp Kurumu 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2025
Adli Tıp Kurmu İlanı Şartları Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1031 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2025
Tapu Kadastro İlanı Şartları Aşağıdaki tabloda yer almaktadır
Tapu Kadastro İlanı Detayları için
Ticaret Bakanlığı 988 Memur Alacak
Ticaret Bakanlığı 988 Memur Alacak. Son başvuru tarihi 11 nisan 2025
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Orman Genel Müdürlüğü 252 İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 252 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 mart 2025
Manisa Büyükşehir Belediyesi 70 memur alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi 70 memur alacak. Son başvuru tarihi 18 nisan 2025
Manisa BŞB ilanı Şartları Aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.