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5 Kurum toplamda 2 bin 290 personel almak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve OGM çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 10:41, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 11:09
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5 Kurum toplamda 2 bin 290 personel almak için ilana çıktı

5 Kamu Kurumu çok sayıda sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı.

Adli Tıp Kurumu 80 memur alacak

Adli Tıp Kurumu 80 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2025

Adli Tıp Kurmu İlanı Şartları Aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adli Tıp Kurumu İlanı detayları için

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 900 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1031 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2025

Tapu Kadastro İlanı Şartları Aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Tapu Kadastro İlanı Detayları için

Ticaret Bakanlığı 988 Memur Alacak

Ticaret Bakanlığı 988 Memur Alacak. Son başvuru tarihi 11 nisan 2025

Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için

Orman Genel Müdürlüğü 252 İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 252 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 21 mart 2025

OGM ilanı detayları için

Manisa Büyükşehir Belediyesi 70 memur alacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi 70 memur alacak. Son başvuru tarihi 18 nisan 2025

Manisa BŞB ilanı Şartları Aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.

Manisa BŞB ilanı detayları için

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