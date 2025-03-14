Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya üzerinden "32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını" iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs, Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca tespit edildi.

Yapılan araştırmalarca söz konusu şahsın hal kayıt sistemine kayıtı bulunmadığı üzerinde herhangi bir sebze ve meyve ticareti, dönüm bahçesi olmadığı anlaşılmıştır.

X hesabından olaya ilişkin açıklama yapan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın satır başları şöyle;

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya üzerinden "32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını" iddia eden Rüştü Karataş adlı şahıs, Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim elemanlarınca tespit edilerek iddiaları incelemeye alınmıştır. Yapılan görüşme, tutanakla imza altına alınmış olup, söz konusu şahsın aslında çiftçi olmadığı, Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bulunmadığı, sebze ve meyve ticareti yapmadığı, 32 dönüm bahçesinin olmadığı ve 50 kuruşa satılamayan limon iddiasının gerçeği yansıtmadığı kendi beyanlarından anlaşılmıştır. Ayrıca, limon fiyatlarının piyasada ve tarlada 15 lira civarında olduğu anlaşılmaktadır.

Hukuki Süreç ve Ticaret Bakanlığı'nın Kararlılığı

Sosyal medyada halkı kin ve nefret uyandırmaya yönelik yanlış bilgi ve paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.Ticaret Bakanlığı olarak, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlarla halkımızı tahrik eden yalan paylaşımlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.