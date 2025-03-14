Hazine arazileri üzerinden kamuyu dolandıran şüpheliler yakalandı

İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?
Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?
YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı
YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı
TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap
TÜİK'ten Birol Aydemir'e cevap
Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı
Limonları 50 kuruşa satamıyorum demişti.. Bakanlık yalanladı
Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor
Türkiye'de Yaşlı Bakım Sigortası Sistemi Hayata Geçiyor
Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler
Kıyı Tesisleri ve Tersaneler İçin Yeni Düzenlemeler
Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Pozitifbank ve Flash TV'ye Yasadışı Bahis Operasyonu
Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim
Mansur Yavaş: Kimsenin Yedeği Değilim
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Yönetmeliği Açıklandı
Araçlarda Alkol Kilidi ve Şerit Kontrolü Yönetmeliği Açıklandı
Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyreden Sıcaklıklar
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu
Türkiye'nin En Yaşlı İli Belli Oldu
Benzin zammı tabelaya yansıdı!
Benzin zammı tabelaya yansıdı!
Diyarbakır Havzası'nda Kaya Gazı Üretimi Başlıyor
Diyarbakır Havzası'nda Kaya Gazı Üretimi Başlıyor
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Çağrısı
Bakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecek
Bakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecek
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
288 Kişilik Kadroya Öğretmen Ataması Yapıldı
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Sıcaklıklar Düşüyor: Kar Yeniden Geliyor
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildi
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Erdoğan: Gazze'nin Evlatlarına Sahip Çıktık
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Bakanlık 'kesme altın' satışlarında suistimalleri önleyecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
Yerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler Denetlenecek
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
İkinci El Araç Fiyatlarında Şubat Ayı Değişimleri
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Sağlık Çalışanlarının Maaşları ve Sosyal Hakları Yetersiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hazine arazileri üzerinden kamuyu dolandıran şüpheliler yakalandı

Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte kira sözleşmeleriyle devletten destek alan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 11:25, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 11:37
Yazdır
Hazine arazileri üzerinden kamuyu dolandıran şüpheliler yakalandı

Diyarbakır merkezli olarak 6 ilde, Hazine arazileri için sahte kira sözleşmesi hazırlayan ve bu yolla devletten 70 milyon TL'yi aşan destek alan, 13 milyon TL'sini de rüşvet olarak veren şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüpheliden 6'sı memur, 15'i tutuklandı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Bismil ilçesindeki 57 bin 317 dekar Hazine arazisi için sahte kira sözleşmesi hazırlayıp, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı yaptıran ve bu yolla devletten destek alanlara yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma Detayları ve Operasyonlar

176 şüphelinin söz konusu tarihlerde devletten güncel değeri 70 milyon TL'yi aşan destek aldıkları, bunun 13 milyon TL'sini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ndeki bazı memurlara rüşvet olarak gönderdikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Bismil Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik 10 Mart'ta Diyarbakır, Mardin, Batman, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

190 adrese düzenlenen baskınlarda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Rüşvet", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan kişiler Diyarbakır'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 15 kişi tutuklandı. 75'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber