Türk Büro-Sen'den Ödüllü Makale Yarışması

Türk Büro-Sen, kamu yönetiminde liyakat ve dürüstlük ilkesine dikkat çekmek ve görev yaptığı dönemde bu vasıflarıyla öne çıkan Şehit Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ı anmak amacıyla bir makale yarışması düzenliyor.

Yarışmanın Konusu ve Katılım Koşulları

Konu Başlığı:"Şehit Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak: Kamu Yönetiminde Liyakat ve Dürüstlük"

Katılım Şartları

Makale özgün olmalı, daha önce yayımlanmamış veya hakem sürecine gönderilmemiş olmalıdır.

2.000-4.000 sözcük arasında hazırlanmalı, 150-200 sözcük uzunluğunda Türkçe özet ve 5 anahtar kelime içermelidir.

Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığında yazılmalı ve PDF formatında gönderilmelidir.

Turnitin Raporu eklenmeli ve benzerlik oranı %10'u aşmamalıdır.

APA atıf sistemi kullanılmalıdır.

Yarışmaya Türk Büro-Sen yöneticileri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

Değerlendirme Süreci

Makaleler, şekil açısından değerlendirildikten sonra, üç akademisyen tarafından kör hakem yöntemiyle incelenecektir. Değerlendirme kriterleri:

Özgünlük

Literatür bilgisi

Analitik düşünce

Türkçeyi kullanma becerisi

Üslup

Ödüller ve Sonuç Açıklama Tarihi

Birincilik Ödülü: 3 Ata Lira

İkincilik Ödülü: 2 Ata Lira

Üçüncülük Ödülü: 1 Ata Lira

Teşvik Ödülü: 1 Çeyrek Altın

Kazananlar, 1 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak ve ödüller, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecektir.

Başvuru Tarihleri ve İletişim Bilgileri