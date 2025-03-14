Gündüzleri taksici geceleri göçmen kaçakçısı!

İstanbul'da göçmen kaçakçılarının kullandığı yöntem deşifre oldu.

ATV'de yer alan habere göre, Bir taksici gündüz taksicilikle uğraşıyor, hava kararınca ise göçmen kaçakçılığıyla yapıyordu.

Polisin takibine takılan iki şahsın müşterilerini sosyal medyadan bulduğu öğrenildi.

ADRESTEN ALIP EDİRNE'YE GİDİYORLAR

Ayrıca Whatsapp gruplarındaki konuşmalara göre, şahısların göçmenleri bulundukları adresten alıp Edirne'ye gittikleri öğrenildi.

3 SAATTE 700 BİN LİRA

Edirne'de Yunanistan sınırına yakın bir bölgede müşterilerini indiren şahısların tarifeleri ise dudak uçuklattı.

Kaçak göçmenlerin her birinden 3 bin 500 Euro aldıkları öğrenilen şahısların taksi içerisindeki görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde takside 5 kaçak göçmenin seyahat ettiği görüldü.

Edirne'ye bir sefer giderek yaklaşık 700 bin lira kazanan kaçakçılar Silivri civarında Göçmen Kaçakçılık Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.