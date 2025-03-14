Eskişehir'de Görme Engelli Taklidi Yapan Dilencinin Üzerinden Servet Çıktı

ESKİŞEHİR'de, zabıta ekipleri cami önünde görme engelli taklidi yaparak dilenen İ.M.'nin (54) üzerinde 32 bin 15 lira buldu. Paraya el konuldu ve dilencilik suçundan İ.M.'ye adli para cezası verildi. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde görme engelli taklidiyle dilencilik yapan İ.M.'yi bir süre takip ettikten sonra yakaladı. Çarşı Zabıta Amirliği'nde yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde de dilendiği belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise 32 bin 15 lira bulundu. İ.M.'nin üzerinden çıkan paralara el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, dilencinin halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirterek, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Olayın Detayları

Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde gerçekleşen olayda, zabıta ekipleri dilenciyi bir süre takip ettikten sonra yakaladı. Yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve daha önce de farklı şehirlerde dilendiği tespit edildi.

Zabıta Ekiplerinden Uyarı

Zabıta ekipleri, halkın duygularını sömüren bu tür olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve vatandaşları şüpheli gördükleri kişileri bildirmeye çağırdı.