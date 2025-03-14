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Ramazan Ayında En Çok Aranan Konular Açıklandı

Ramazan ayında iftar saatlerinden geleneksel tatlılara kadar yoğun aramalar yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 12:40, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 12:41
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Ramazan Ayında En Çok Aranan Konular Açıklandı

İnternet aramalarında dönemsel olarak ön plana çıkan gündem maddeleri arasında Ramazan'a özel sorular da yer alıyor. Yandex, bu sene Ramazan ayında internet kullanıcılarının en sık arama yaptığı konuları açıkladı. Söz konusu dönemde arama rekoru, geleneksel tatlılara ait...

Ramazan Ayında İnternette En Çok Aranan Konular

İnternet kullanıcıları, Yandex Arama'da iftar saatlerinden Kadir Gecesi'ne, zekat hesaplamalarından geleneksel tatlılara kadar pek çok konuda yoğun aramalar gerçekleştirdi.

Ayın Soruları

Soru formatındaki aramalar da Ramazan boyunca yoğunluk kazandı. Özellikle dini pratikler ve tatil planlamalarına ilişkin olarak 'Kadir Gecesi ne zaman?', 'İftara ne kadar kaldı?' ve 'Bayram tatili kaç gün?' gibi sorular en çok merak edilenler arasında yer aldı. İbadetlere ilişkin olarak ise 'Teravih namazı nasıl kılınır?' ve 'Zekat nasıl hesaplanır?' soruları öne çıktı.

En Çok İlgi Gösterilen Aramalar

Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği aramalar arasında 'iftar saati', 'namaz vakitleri', 'iftar menüsü' ve 'ramazan takvimi' öne çıktı. Bunun yanı sıra, ramazan kolisi, zekat hesaplama ve İslam ansiklopedisi gibi başlıklar da dikkat çeken aramalar arasında yer aldı.

Tatlı Aramaları Listenin Zirvesinde

Bir önceki aya kıyasla belirgin şekilde artış gösteren yemek tarifi aramaları en çok Ramazan'ın ilk gününde yapıldı. Geleneksel tatlılara yönelik aramalarda ise rekor seviyelere ulaşıldı. Kullanıcılar ayrıca bayram baklavası için gerekli malzemeleri ve iftar menüsü önerilerini de araştırdı.

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