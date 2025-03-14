Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü Projesi İlk Mezunlarını Verdi

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen Kamuda Yapay Zeka Dönüşümü (KAYZED) Projesi'nde ilk eğitim dönemi tamamlanarak, katılımcılara sertifikaları verildi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen KAYZED Projesi ile kamudaki teknik personelin yapay zeka araçları geliştirebilir seviyeye gelmesi amacıyla eğitimler verilmeye başlandı. KAYZED kapsamında düzenlenen ilk eğitim, Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarına verildi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'KAYZED Eğitimleri 1'inci Dönem Mezuniyet Töreni'nde' katılımcılara sertifikaları Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan tarafından verildi. Törene Milli Savunma Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Albay Cevdet Uçar, Yazılım Teknolojileri Daire Başkanı Serkan Acar ve Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Müdürü Albay Taylan Hoşgül katıldı.

Yapay Zeka Kullanımını Yaygınlaştırmak Hedefimiz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tancan, "Projenin ilk uygulamasında kamuda iş birliği yaptığımız ilk kurum Milli Savunma Bakanlığımız oldu. Diğer kamu kurumlarına örnek biz vizyon sergileyen bakanlığımıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bakanlığımız tarafından seçilen 24 katılımcımız, 3 Aralık 2024'te KAYZED kapsamında eğitimlerine başladı ve makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yapay zekaya dair temel konseptlerin hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındığı 140 saatlik eğitim programını tamamladılar.

Programı büyük bir özveriyle takip eden ve başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı tebrik ediyorum. İlerleyen dönemde bu eğitimlerle kamu yararına projeler üretmelerini diliyorum" dedi.Kurumlarla iş birliği yaparak Ar-Ge faaliyetlerinde teknik destek verdiklerini belirten Tancan, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda Türk Beyin Projesi, Sayısal Göz Mamografi ve Sayısal Göz Karaciğer Projesi gibi önemli projelere imza attık.

Halihazırda İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Arşivleri başta olmak üzere pek çok kamu kurumuyla yürüttüğümüz Ar-Ge projelerimiz mevcuttur. Bu eğitimin Milli Savunma Bakanlığımızla yürüteceğimiz Ar-Ge projelerine de zemin olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA) FOTOĞRAFLI