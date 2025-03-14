Forbes Türkiye'nin En Zenginlerini Açıkladı

Dünyanın önde gelen finansal yayın organı Forbes tarafından açıklanan "dünyanın en zenginleri" listesinde yer alan Türk iş insanlarının sıralaması alt üst oldu. Türk iş insanlarının süper liginde pek çok ismin sırası değişti. İşte Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre Türkiye'nin en zenginleri:

Forbes Dergisi 2025 Zenginler Listesi

Forbes dergisi, dünyanın en zengin iş insanları listesini güncelledi. Türkiye'nin en zengin iş insanlarının da belli olduğu listede, birçok Türk iş insanının sıralamadaki yeri değişti. Yeni listenin Nisan 2025'te açıklanması planlanıyor.

12 Mart 2025 İtibariyle Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi