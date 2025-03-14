Forbes Türkiye'nin En Zenginlerini Açıkladı
Forbes'un 2025 listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanları ve servetleri açıklandı. Listede dikkat çeken değişiklikler mevcut.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 12:46, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 12:50
Dünyanın önde gelen finansal yayın organı Forbes tarafından açıklanan "dünyanın en zenginleri" listesinde yer alan Türk iş insanlarının sıralaması alt üst oldu. Türk iş insanlarının süper liginde pek çok ismin sırası değişti. İşte Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre Türkiye'nin en zenginleri:
Forbes Dergisi 2025 Zenginler Listesi
Forbes dergisi, dünyanın en zengin iş insanları listesini güncelledi. Türkiye'nin en zengin iş insanlarının da belli olduğu listede, birçok Türk iş insanının sıralamadaki yeri değişti. Yeni listenin Nisan 2025'te açıklanması planlanıyor.
12 Mart 2025 İtibariyle Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi
- 20. Mustafa Latif Topbaş - 1,2 milyar dolar
- 20. Aydın Doğan - 1,2 milyar dolar
- 19. Bülent Eczacıbaşı - 1,3 milyar dolar
- 18. Mehmet Ali Aydınlar - 1,4 milyar dolar
- 18. Deniz Şahenk - 1,5 milyar dolar
- 17. Ahmet Çalık - 1,5 milyar dolar
- 16. Haluk Bayraktar - 1,6 milyar dolar
- 15. Hamdi Akın - 1,7 milyar dolar
- 14. Selçuk Bayraktar - 1,8 milyar dolar
- 14. Ali Erdemoğlu - 1,8 milyar dolar
- 13. Sezai Bacaksız - 1,9 milyar dolar
- 13. Şefik Yılmaz Dizdar - 1,9 milyar dolar
- 13. Nihat Özdemir - 1,9 milyar dolar
- 12. Ali Metin Kazancı - 2 milyar dolar
- 12. Mustafa Küçük - 2 milyar dolar
- 11. İbrahim Erdemoğlu - 2,1 milyar dolar
- 10. Hamdi Ulukaya - 2,3 milyar dolar
- 9. Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar
- 8. Filiz Şahenk - 2,6 milyar dolar
- 7. Ferit Faik Şahenk- 2,8 milyar dolar
- 7. Mustafa Rahmi Koç - 2,8 milyar dolar
- 6. Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar
- 6. Erman Ilıcak - 3,1 milyar dolar
- 5. İpek Kıraç - 3,2 milyar dolar
- 4. Fatih Özmen - 3,8 milyar dolar
- 3. Uğur Şahin - 4 milyar dolar
- 3. Eren Özmen - 4 milyar dolar
- 2. Cemil Kazancı - 4,3 milyar dolar
- 1. Murat Ülker - 5,5 milyar dolar