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Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?

Devlet memurları, aynı kişi için ikinci kez refakat izni alabilir mi? Kanunlar çerçevesinde değerlendirme.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Mart 2025 13:05, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 13:07
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Devlet Memuru İkinci Kez Refakat İzni Alabilir mi?

SORU: 2021 yılında annem için 6 aylık refakat izni kullandım. Şimdi ise annem, uzun süreli tedavi gerektiren bir hastalığa yakalandı. Annem için tekrar refakat izni kullanabilir miyim?

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 23. maddesinde "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." denilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 105. maddesinin son fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." ifadesi yer almaktadır.657 sayılı Kanunun 105. maddesinin 6. fıkrası hükmü uyarınca, Devlet memurlarının hastalanmaları durumlarında verilecek raporların usule ve esaslarını düzenlemek üzere 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

  • Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
  • Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi halinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur" hükmü yer almaktadır.

Özetle

  • Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
  • Aynı kişi fakat farklı bir vaka için yeniden refakat izni alınması mümkündür.

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