Altının kilogram fiyatı 3 milyon 544 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 535 bin lira, en yüksek 3 milyon 555 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 artışla 3 milyon 544 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 946 milyon 653 bin 205,19 lira, işlem miktarı ise 551,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 946 milyon 653 bin 205,19 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: