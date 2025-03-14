Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!

Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları ve artan jeopolitik riskler, altına olan güvenli liman talebini artırdı. Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının artan altın alımları, fiyatların yükselişinde etkili oldu. Ons altın gün ortasında 3.000 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaşırken, Türkiye'de gram altın 3.536 TL ile rekor kırdı.

Altına Olan Talep Artıyor

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikaları ve küresel ekonomideki belirsizlikler, altına olan güvenli liman talebini hızlandırdı. Yatırımcıların artan ilgisiyle ons altın tarihi bir seviye olan 3.000 dolar eşiğini aşarken, Türkiye'de gram altın 3.536 TL ile rekor kırdı.Yeni yılın ilk gününde 2.620 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, yılbaşından bu yana yaklaşık 380 dolar değer kazanarak bugün 2.979,90 dolara kadar yükseldi. Gün ortasında ise 3.000 dolar seviyesini de aşarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Ons altın an itibarıyla 3.004 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın da Rekor Kırdı

Küresel altın fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'de de gram altının tarihi seviyeye çıkmasına neden oldu. Gram altın, 3.536 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Jeopolitik Riskler ve Altın

Uzmanlar, Trump'ın ticaret savaşlarını yeniden başlatma ihtimali ve artan jeopolitik risklerin, yatırımcıların altına yönelmesine neden olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, küresel merkez bankalarının altın alımlarını artırması da fiyatları destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Altın Piyasasında Yükseliş Devam Edecek mi?

Finans uzmanları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, küresel enflasyon baskısı ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin devam edeceğini vurguluyor. Özellikle ABD-Çin ticaret savaşlarının yeniden alevlenmesi ve Avrupa'daki ekonomik belirsizlikler, altına olan talebi artırıyor.

Ekonomistlere Göre:

Trump'ın başkanlık yarışında yeniden güç kazanması, ticaret savaşlarını körükleyebilir.

Merkez bankalarının altın stoklarını artırması, fiyatları desteklemeye devam edebilir.

Jeopolitik riskler devam ettikçe, yatırımcıların güvenli liman arayışı sürebilir.



