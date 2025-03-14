Ecel onu teravih namazı çıkışında yakaladı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde teravih namazını kıldıktan sonra cami önünde fenalaşan İmdat Beslan hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 13:44, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 13:46
Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan (55), teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii'ne gitti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan, fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beslan, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.