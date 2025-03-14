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Bakan Kurum: Hatay'ı Eskisinden Güçlü Yapacağız

Bakan Kurum, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendirip, şehirdeki yeni projelerin hızla tamamlanacağını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 13:55, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 13:56
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Bakan Kurum: Hatay'ı Eskisinden Güçlü Yapacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Defne ilçesinde yeni yapılan afet konutlarının bulunduğu Orhanlı Mahallesi'nde depremzedeler ile sokak iftarında buluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay temasları kapsamında Antakya'daki Emlak Konut şantiyesinde inceleme yaptı. 1322'si konut, 214'ü ticari alan olmak üzere toplam 1536 bağımsız bölümün inşa edildiği şantiyede mühendislerden bilgi alan Bakan Kurum, "Ramazan gününde ailenizden sevdiklerinizden ayrısınız. Hatay için mücadele ediyorsunuz. Bu çok kıymetli çok değerli. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Örnek daireyi de ziyaret eden Kurum, binada kullanılan Emlak Konut Asansör firmasının yerli asansörünü inceledi. Kurum, ardından depremde yıkılan belediye binasındaki çalışmaları yerinde görüp bilgi aldı.

İyi ki Hataylıyız, İyi ki Hemşehriyiz

Bakan Kurum, daha sonra Defne ilçesindeki Orhanlı Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarına katıldı. Kurum, yeni evlerine taşınan depremzedeler ile sohbet edip taleplerini dinledi. Bakan Kurum, "Sizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini ve ramazan-ı şerifinize dair tebriklerini iletiyorum. Kurulan bu Halil İbrahim soframıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ben bizi bu yuvalara kavuşturan, bu güzel sofralarda buluşturan, bu güzel şehre hizmet etme fırsatını veren Rabb'ime hamdediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Hataylıyız, iyi ki hemşehriyiz. 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü sizlere teslim etmek için canla başla çalışıyoruz. Hataylılara söz veriyorum; inşallah, eserlerimizi hızla tamamlayacağız. Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız, eskisinden çok daha güçlü yapacağız" diye konuştu.

Bu Kadar Feraha İnanamıyorum

Bakan Kurum ve beraberindekiler, iftarın ardından aynı mahallede oturan 2 çocuklu İpek ailesinin evine konuk oldu. Bakan Kurum deprem şehitlerini rahmetle anarken, anne Kader İpek (28) sevincini gözyaşları içinde şöyle paylaştı:"Bizim için hayaldi bir evin olması. Konteyner çıktığında bile ağladım. Ev çıkınca daha çok ağladım. Çok zorluklar çektik, çadırda kaldık. İnanmadık bir gün evimizin olacağına. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim, mindere bile razıydık. Dua ediyorduk, 'Bir evimiz olsun minder atar otururuz' diye. Çok şükür daha fazla imkan verdi devletimiz. Bu kadar güzel bir evi hayal bile edemiyordum. Geldiğimde inanamadım. Eşime, 'Burası bizim mi' dedim. O kadar acıdan sonra bu kadar feraha çıkmaya hala inanamıyorum. Çok büyük bir şey; o kadar güzel bir şeye vesile oldunuz ki unuttuk depremi diyebilirim."

İnsan Evi Değil de Şehri Yıkılınca Evsiz Kalıyor

Depremde yaşadıklarını anlatan İpek, "İnanın insanın evi değil de şehri yıkılınca evsiz kalıyor. Evim yıkılsaydı başka bulurduk. Ama bizim şehrimiz gitti, başka ev de bulamadık. Bugünümüze o kadar şükrediyoruz ki devletimizle gurur duyuyoruz. Konteynerden sonra evimiz saray gibi geldi. Beklediğimden çok çok üstün çıktı" dedi.Bakan Kurum, ailenin çocuklarıyla da sohbet etti. Kurum'un, "Büyüyünce ne olacaksın" diye sorduğu ailenin küçük oğlu Yusuf (8), "Sizin gibi" yanıtını verdi.


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