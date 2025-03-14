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Görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştirecek

Erzincan'da görev yapacak olan Emrullah Söylemez, Türkiye'nin ilk görme engelli eğitim görevlisi unvanına sahip. Başarı hikayesi ilham veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 14:14, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 14:16
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Görme engelli öğretim görevlisi, din adamları yetiştirecek

Erzincan'da görme engelli öğretim görevlisi Hafız Emrullah Söylemez, Diyanet Akademisi'ne bağlı Dini İhtisas Merkezi'nde öğrenci yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Doğuştan görme engelli olan Söylemez, çocukluk döneminde dinleyerek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Rize'de bir yılda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayıp farklı hocalardan Arapça eğitimi aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2016'da imam hatip olarak Muş'ta göreve başlayan Söylemez, kurum içi sınavlara girerek Kur'an kursu öğreticiliğine geçiş yaptı. Söylemez, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenimini tamamladıktan sonra yine Başkanlık tarafından açılan sınavları geçerek, Diyarbakır Yüksek İhtisas Merkezi'nde vaizlik ve müftülük kurslarını tamamladı. Diyarbakır'da 1,5 yıl il vaizi olarak çalışan Söylemez, asıl hedefine ulaşmak amacıyla, yazılı ve sözlü sınavlarını kazanarak Diyanet Akademisi'nde öğretim görevlisi oldu.

"Çalışılınca elde edilemeyecek bir şey yok"

Söylemez, AA muhabirine, başarısının sırrının azmi olduğunu, bu şekilde de tüm engellerin yıkıldığını söyledi. "Türkiye'de şu anda Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde ilk görme engelli eğitim görevlisi unvanına sahip oldum. Bu gerçekten gurur verici." diyen Söylemez, bu süreçte hiçbir zaman zahiri engellere takılmadığını anlattı. Hayatında bir hedef belirlediğini dile getiren Söylemez, "Belirlediğim hedefe giden yolda ciddi sıkıntılarımız oldu. 'Acaba farklı kulvarlara mı yönelsem?' dediğim oldu. Çok şükür Allah da bize yardım etti. Şunun altını çok rahatlıkla çizmek istiyorum, zahiri bazı engeller çok ama bunlara takılmamak lazım. Kimse bizden daha aşağı değil. Biz yapabiliyorsak emin olun herkes bunu yapabilir." diye konuştu. Çabanın önemine dikkati çeken Söylemez, şunları kaydetti:"Engelli olsun ya da olmasın, insanların yaptığı işte gayret göstermesi gerekiyor. Çalışılınca elde edilemeyecek bir şey yok. Çalışalım ama sadece dünya için değil Allah rızası için de çalışalım. Netice itibarıyla biz dünyamızı elde ederken ahiretimizi göz ardı ettiğimiz vakit, o çalışmanın da hiçbir anlamı olmayacaktır. Bizden istenilen ikisini de bir arada yürütmek."

4 bin öğrenci 8 ay eğitim görecek

Diyanet Akademisi'nden bugüne kadar 7 bin kişinin mezun olduğunu aktaran Söylemez, "Yeni dönemde 4 bin kadar kişinin eğitimine nisanda başlayacağız. Bu arkadaşlarımız 8 ay burada eğitim görecek. Buradaki eğitimin ardından yapılacak sınav sonrası başarılı olanlar, inşallah atanıp görev yerlerine uğurlanacak." ifadelerini kullandı. Söylemez, ramazan dolayısıyla bir camide hatimle teravih kıldırma görevini üstlendiğini belirtti.

"Dikkatimizden kaçan noktaları hocamız yakalıyor"

Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem ise Söylemez'in hem hafız hem de şeri ilimlerde kendisini ispatlamış ihtisas sahibi biri olduğunu söyledi.Badem, şunları kaydetti:

  • "Hocamız hem bizler hem de cemaatimiz için gerçekten bir ibret aynası. Hocamıza baktığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Bazen takıldığımız ya da hata yaptığımız noktaları hocamız düzeltiyor. Dikkatimizden kaçan noktaları hocamız yakalıyor ve bu da bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hem gerçekten bir değer oldu hem de Diyanet Akademisi Başkanlığı bünyesinde ilk engelli eğitim görevlisi olması kendisi için zaten yeterli bir başarıdır."


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