Terör Örgütü DEAŞ'ın Planlayıcısı İstanbul'da Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kuzey Makedonya vatandaşı şüpheli Rıjad Kamberi'nin, örgütün saldırı planlayıcısı olduğu belirlendi. Şüphelinin terör saldırısı planlamasında rol aldığı gerekçesiyle Mısır'dan Kuzey Makedonya'ya sınır dışı edilirken Türkiye'ye kaçtığı ve İstanbul'da saklandığı tespit edildi. Şüpheli Kamberi, Bayrampaşa'da kaldığı adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

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