Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Güncellendi

11.03.2025 tarihinden itibaren geçerli olan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı'na aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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