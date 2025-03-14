Kastamonu Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 24 Gözaltı

Kastamonu merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul ve Sinop illerinde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 24 kişi gözaltına alındı.