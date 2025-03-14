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'Mavi bereli' 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır

İzmir Yeni Foça'da 2.545 kursiyer, 35. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursunu başarıyla tamamladı ve mezun oldu. Yeni Foça'da düzenlenen törende, uzman erbaşlar komando andı içti ve kursu birincilikle bitiren Enes Kırış plaket çaktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 16:55, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 16:55
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'Mavi bereli' 2 bin 545 uzman erbaş, terörle mücadele için göreve hazır

İzmir'de Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığında uzman erbaş komando temel kursunu tamamlayan 2 bin 545 kursiyer mezun oldu.

35. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu

35. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu kapsamında 26 haftada toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan kursiyerlerin mezuniyeti için okulun etkinlik alanında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından uzman erbaşlar, komando andı içti. Kursu birincilikle bitiren uzman onbaşı Enes Kırış yaş kütüğüne plaket çaktı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın Konuşması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, törendeki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletin güvenliğini teminat altına alacak yeni kahramanların yemin ettiğini söyledi.

"Türkiye artık sahada da masada da söz sahibi"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dimdik ayakta olmasının en büyük sebebinin vatanı için gözünü kırpmadan mücadele eden kahraman evlatların varlığı olduğunu ifade eden Çardakcı, Türkiye'nin küresel güçlerin ilgisini çeken kritik coğrafyada her dönemde büyük meydan okumalarla karşılaştığını aktardı. Ali Çardakcı, dünyadaki dengeler yeniden şekillenirken Türkiye için de risk ve tehditlerin arttığını belirterek, Ancak bilinmelidir ki Türkiye artık sahada da masada da söz sahibi olan güvenliğin teminatı haline gelmiş büyük bir devlettir. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki Türkiye uluslararası barışa katkı sunmakta, yerli ve milli savunma sanayisiyle gücüne güç katmaktadır. dedi.

Türkiye'nin Küresel Rolü

Çardakcı, Türkiye'nin Kafkasya'da barışın güvencesi, Balkanlar'da huzurun teminatı, Karadeniz'de küresel güvenliğin kilit aktörü, Orta Doğu'da istikrarın, Afrika'da refahın destekçisi konumunda olduğunu dile getirdi. Jandarmanın Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği zaferlerle milletin göğsünü kabarttığını vurgulayan Çardakcı, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye" Hedefi

Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği terörle mücadelede zafer eşiğindedir. Kahraman güvenlik güçlerimizin gece gündüz demeden verdikleri kararlı mücadele sonucunda terör örgütünün harekat kabiliyeti yok edilme noktasına gelmiştir. Bu noktaya gelmemizde en büyük pay kahramanca mücadele eden Jandarma Genel Komutanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız, istihbarat birimlerimiz ve güvenlik korucularımızdır. Jandarma Genel Komutanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın talimatları, aziz milletimizin desteği ve duasıyla terörle mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla görevini sürdürecek. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yani "Terörsüz Türkiye" hedefi gerçekleştirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

Tören Detayları ve Katılımcılar

Okul Komutanı Jandarma Albay Faruk Kasar da törende konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Çardakcı ile İzmir Valisi Süleyman Elban, dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgelerini verdi. Etkinlikte jandarma ekiplerince "üzüm salkımı", "paraşütle 10 bin feetten atlama", "kuleden iniş", köpekli özel asayiş" ve "tüfekli hareketler" gösterisi sunuldu. Program dua edilmesinin ardından tören geçişiyle sona erdi.

Törene Katılanlar


  • Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert
  • Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi
  • Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak
  • İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz
  • Aileler


Ailelerin Gururu

Türkiye'nin farklı kentlerinden tören için gelen aileler, çocuklarının mezuniyet töreninde duygusal anlar yaşadı. Bursa'dan gelen anne Sema Uzun, oğlunun mezuniyetinden mutluluk duyduğunu belirterek, O benim tek çocuğum. Jandarma olmak istedi ve geldi. Allah oğlumun bahtını açık etsin. ifadelerini kullandı. Van'dan gelen Cuma Koşar da oğlunun vatana ve millete hizmet edeceği için gururlu olduğunu dile getirdi.

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