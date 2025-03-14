ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yumurta Krizi Sürüyor. ABD, yükselen yumurta fiyatlarıyla başa çıkmak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden yumurta ihracatı talep etti.

ABD Tarım Bakanlığı'nın Talebi

ABD Tarım Bakanlığı'nın bu talebi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkeleri ve diğer birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Trump'ın Danimarka'ya Yönelik Tehditleri

Trump ayrıca Danimarka'nın özerk bölgesi olan Grönland'ı ABD'ye devretmemesi halinde Danimarka'ya ekonomik yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Yumurta Üreticilerine Resmi Yazı

Reuters'in incelediği bir belgede, ABD Tarım Bakanlığı'nın Avrupa'daki bir temsilcisinin yumurta üreten ülkelere şubat ayı sonunda resmi yazı göndererek ABD pazarına yumurta tedarik edip edemeyeceklerini sorduğu görülüyor.

Danimarka'dan Gelen Yanıt

Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine gönderilen yeni bir mektupta ise ABD'ye gönderilebilecek tahmini yumurta miktarının belirtilmesi istendi. Danimarkalı kurum, bu talebi inceleyeceğini fakat Avrupa'da yumurta üretim fazlası olmadığını, artan tüketim ve kuş gribi salgını nedeniyle dünya genelinde yumurta arz açığı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Yumurta İhracatı Anlaşması

Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, şubat ayında başlayan sevkiyatın Temmuz'a kadar süreceğini söyledi.