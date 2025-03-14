Erdoğan ve Becirovic İstanbul'da Bosna Hersek'i Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüşmesinde, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hüküm sonrası gelişmeleri ve süreci yakından, titizlikle takip ettiğini, bölge ülkelerinin liderleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Becirovic ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Bosna Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alındı.

Bölgesel Gelişmelerin Takibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Bosna Hersek'te Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik hakkında verilen hüküm sonrası gelişmeleri ve süreci yakından, titizlikle takip ettiğini, bölge ülkelerinin liderleriyle de temaslar gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan, bu tırmanmanın, Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması ve Bosna Hersek'te geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının hakim olması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, Bosna Hersek'te birlik ve bütünlüğün esas olduğunu, ayrılıkçı yaklaşımların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Bölgesel Güvenlik ve İstikrar

Görüşmede, bölgesel ve küresel güvenlik sıkıntılarının arttığı Balkanlarda huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve anayasal düzeninin muhafazasını, huzur ve istikrarının devamını tüm boyutlarıyla desteklemeye devam edeceğini belirtti.