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Giresun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Giresun'da evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 19:58, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 19:59
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Giresun'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Merkez Osmaniye Mahallesi, Dönemeçli Sokak'ta Havva Akbaş (45) ve oğlu Osman Akbaş (18), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri, Havva Akbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bilinci kapalı olan oğlu Osman Akbaş ise yapılan ilk müdahalenin ardından Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaya ve özellikle soba kullanımı sırasında gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için adli tabip bekleniyor.

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