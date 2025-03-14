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Okulda epilepsi nöbeti geçiren öğrenci yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okulda epilepsi nöbeti geçiren 5'inci sınıf öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 20:54, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 21:11
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Okulda epilepsi nöbeti geçiren öğrenci yaşamını yitirdi

Şair Nabi İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi N.Ş, okulun tuvaletinde epilepsi nöbeti geçirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekipleri okula yönlendirildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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