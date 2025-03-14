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Eğitimde Dönüşüm: Türkiye'de Lise Modelleri Tartışıldı

Lise eğitiminde esneklik ve kapsayıcılık konularının ele alındığı çalıştayda, ders saatlerinden sınav sistemine kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 22:09, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 23:28
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Eğitimde Dönüşüm: Türkiye'de Lise Modelleri Tartışıldı

Enstitü Sosyal tarafından İstanbul'da "Türkiye'de Lise Eğitiminde Dönüşüm Çalıştayı" gerçekleştirildi. Lise eğitiminde daha esnek ve kapsayıcı modellerin nasıl hayata geçirilebileceğinin değerlendirildiği çalıştayda öne çıkan başlıklar arasında; okul aidiyetinin azalmasıyla artan devamsızlık oranları, ders saatlerinin yoğunluğu, ders içeriklerinin öğrencilerin yaş ve beceri düzeylerine uygun olarak yeniden yapılandırılması ve sınav sisteminin bugünün eğitim ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi yer aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'nın Açıklamaları

Çalıştaya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, AA muhabirine, lise eğitiminde dönüşüm konusunun kamuoyunun gündeminde olduğunu, Bakanlık olarak sahada gözlemlerde bulunduklarını, bu konuyla ilgili sık sık sorular aldıklarını söyledi. Yelkenci, "Bazı kuruluşlar inisiyatif alarak bu konuyu daha derinlemesine çalışma gayreti içindeler. Bu akşamki örnek de onlardan bir tanesi. Enstitü Sosyal, bu organizasyonu yaptı. Katılımın geniş perspektifte olması, katılımcıların temsil güçleri itibarıyla karşımızdaki perspektif çok önemli bizim için." dedi.Çalıştaydan çıkacak önerileri merakla beklediklerini aktaran Yelkenci, "Kolay bir konu değil. Saha ziyaretleri neticesinde Sayın Bakanımızın ve ekibinin, bizlerin tespitleri sonucunda cep telefonlarının sınıfa alınmaması, öğretmenlerle velilerin randevu usulüyle görüşmesi gibi hususlar daha kolay meselelerdi. Lisenin yeniden tasarlanması veya ele alınması, çok fazla parametre içeren bir konu. Çok fazla değişkene sahip. Siz bir adım attığınızda bunun derslik, yatırım, öğretmen karşılığı gibi etkilediği alanlar var. Aynı zamanda sosyolojiyle, mesleki teknik eğitimle ilişkisi var." ifadelerini kullandı.

Eğitim Modelinde Becerilerin Önemi

Öğrencilerin becerilerini kullanabilecekleri bir eğitim modelinin daha iyi olabileceğini vurgulayan Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle beraber beceri örgüsü temelli olacak şekilde öğrencilerin çok daha iyi mesafe alabileceğini kaydetti. Yelkenci, şöyle devam etti:

Çok fazla parametre içerdiği için bu konuda yapılacak tartışmaların, çalıştayların bize çok net şeyler söylemesi lazım. Önümüzde çok sağlam veriler veya tasarı önerileri olmadığı müddetçe açıkçası bu kolay alınabilecek bir karar değil. Kamuoyundaki tartışmaları gözlemlemeye devam edeceğiz. Muhtemelen o tartışmalar, çalışmalar bize bir şeyler söyleyecektir. Biz de oradan çıkan verileri değerlendirerek bir yol haritası hazırlayabiliriz. Bu imkan dahilindedir ama şu an için herhangi bir angajmandan söz etmek mümkün değildir. Kamuoyundaki tartışmaları gözlemlemeye devam edeceğiz.


Lise Eğitiminin Esnek ve Sade Modelle Ele Alınması Gerekiyor

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan da Türkiye'de liselerin geleceğini değerlendirdiklerini ve çalıştayda herkesin kendince görüşleri olduğunu belirterek, "Amacımız, Türkiye'de lise eğitiminin daha verimli, nitelikli hale getirilmesiyle alakalı yol haritasını belirlemek. Burada genel liselerin de mesleki ve teknik liselerin de geleceğine dönük çalışmaları konuşuyoruz. Hem de zorunlu lise eğitimi daha esnek modelle nasıl ele alınır, değerlendirmeye çalışıyoruz. Lise eğitiminin daha esnek ve sade modelle ele alınması gerekiyor." dedi.Katılımcılar, çalıştayda liselerden gelen dönüşüm taleplerini değerlendirerek, eğitim sisteminin kalitesini artırmaya yönelik somut öneriler sundu. Çalıştaya, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Fatma Bıkmaz'ın yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim politikaları üzerine çalışan uzmanlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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